Bayerischer Klimaschutzpreis geht an vier Initiativen

Hirschaid: Bayerns Umweltminister Glauber hat am Abend in Oberfranken den Klimaschutzpreis des Freistaats übergeben. Geehrt wurden vier Initiativen - etwa die sogenannte "CO2-Challenge" der Metropolregion Nürnberg. Sie motiviert die Bevölkerung vor Ort, den eigenen Ausstoß klimaschädlicher Gase zu senken - beispielsweise durch Mitmachaktionen wie plastikfreies Einkaufen. Auch die Schulkantine des St.-Anna-Gymnasiums in München gehört zu den Geehrten: Schüler lernen dort, Mahlzeiten aus geretteten Lebensmitteln zu kochen. Der katholische Frauenorden in Würzburg wird für die Nutzung seiner Photovoltaik-Anlage ausgezeichnet. Und eine Initiative der Gemeinde Fuchstal in Kreis Landsberg am Lech wurde für ihren Einsatz erneuerbarer Energien gewürdigt. Der Preis ist insgesamt mit 15.000 Euro dotiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 19:00 Uhr