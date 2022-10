Bayerischer Klimaschutzpreis geht an Initiativen aus Niederbayern und Oberpfalz

Nachrichtenarchiv - 20.10.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Das Kloster Plankstetten in der Diözese Eichstätt bekommt in diesem Jahr den Bayerischen Klimaschutzpreis. Umweltminister Glauber sagte bei der Preisverleihung in Nürnberg, der Neubau des Klosters aus Holz und Stroh sei ein Vorbild für ökologisches Bauen. Außerdem wurden zwei Initiativen aus Niederbayern ausgezeichnet. Der Jugendrat Viechtach bekommt den Preis für sein Projekt "#VitRadelt". Mit der Kampagne soll das Fahrrad als nachhaltiges Verkehrsmittel im Bayerischen Wald gestärkt werden. Der Verein Char2Cool aus Reisbach im Landkreis Dingolfing-Landau wird geehrt für sein C02-Kompensationsprojekt. Der Verein unterstützt afrikanische Gemeinden dabei, klimaschädigende Wasserpflanzen zu entfernen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2022 20:45 Uhr