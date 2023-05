Bayerischer Kirchentag auf dem Hesselberg

Kurzmeldung ein/ausklappen Erdogan entscheidet Stichwahl für sich

Ankara: Nach seinem Sieg in der Stichwahl hat der türkische Staatspräsident Erdogan sein Land zu "Einheit und Solidarität" aufgerufen. Es sei an der Zeit, "die Streitigkeiten des Wahlkampfes zu überwinden" und sich um die Träume der Nation zu vereinen, sagte Erdogan bei einer Ansprache vor dem Präsidentenpalast. Laut vorläufigen Ergebnissen hat der islamisch-konservative Amtsinhaber gut 52 Prozent der Stimmen bekommen, sein sozialdemokratischer Herausforderer Kilicdaroglu kam auf knapp 48 Prozent. In Deutschland hat Erdogan bei den türkischen Wählern noch besser abgeschnitten - hier kam er auf mehr als 67 Prozent. In vielen Städten feierten seine Anhänger. In Berlin, Duisburg oder Hamburg gab es Auto-Korsos. In Mannheim kam es zu Auseinandersetzungen. Unter anderem wurden Polizisten mit Gegenständen beworfen.

