Meldungsarchiv - 29.05.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Gerolfingen: Am heutigen Pfingstmontag werden wieder Tausende Menschen zum Bayerischen Evangelischen Kirchentag auf dem Hesselberg erwartet. Der Kirchentag steht unter dem Motto „Neues wächst auf“. Die Predigt beim Freiluft-Gottesdienst hält der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm - zum letzten Mal in seiner Amtszeit, die im Herbst endet. Der Bayerische Evangelische Kirchentag findet in heuer zum 70. Mal statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2023 06:00 Uhr