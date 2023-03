Bayerischer Kabarettpreis geht an Till Reiners

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Wenig Sonne, viele Wolken und etwas Regen bei 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag kommt die Sonne nur gelegentlich durch. Es bleibt bewölkt, windig und vor allem im Norden regnerisch bei höchstens 8 bis 14 Grad. In der Nacht kann es regnen und bis ins höhere Flachland auch schneien bei Tiefstwerten um 0 Grad. Am Wochenende wird es kühl, es bleibt wechselhaft und windig - mit Schnee- oder Graupelschauern in höheren Lagen. Freundliche Abschnitte gibt es am ehesten morgen. Am Montag deutlich milder bei 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2023 12:00 Uhr