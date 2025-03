Bayerischer Kabarettpreis geht an Claus von Wagner

Die heurigen Gewinner des Bayerischen Kabarettpreises stehen fest: Der Hauptpreis geht an Claus von Wagner, der Ehrenpreis an Georg Ringsgwandl. Die Fränkin Lara Ermer erhält den Senkrechtstarter-Preis, und den Creator-Preis bekommt die Österreicherin Toxische Pommes - sie hat etwa auf TikTok tausende Follower. Verliehen werden die Preise vom BR und dem Münchner Lustspielhaus Ende Oktober in München.

