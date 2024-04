Bayerischer Integrationspreis geht heuer an vier Frauen-Projekte

München: Der Bayerische Integrationspreis wird in diesem Jahr an vier Projekte verliehen, die sich für Frauen stark machen. Nach Angaben des Landtags geht der mit 4.000 Euro dotierte erste Preis an den Gehörlosenverband München und Umland für seine Bemühungen um die Integration von gehörlosen Frauen aus der Ukraine. Diese seien durch die doppelte Sprachbarriere besonders verletzlich, heißt es zur Begründung. Den zweiten Preis erhält das Internationale Frauen- und Mädchenzentrum im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Der dritte Preis wird heuer aufgeteilt und geht zum einen an ein Migrantinnen-Projekt in Ingolstadt und München sowie an das Freiwilligen-Zentrum Augsburg.

