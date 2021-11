Bayerischer Innenminister Herrmann entsetzt über Zugattacke

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neumarkt in der Oberpfalz: Nach dem Messerangriff in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg haben die Behörden bislang keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Das hat Innenminister Herrmann am Abend mitgeteilt. Er dankte Polizei, Rettungskräften, Zugpersonal und Mitreisenden für deren Einsatz. Hätten nicht andere Fahrgäste den Angreifer von den Verletzten weggezogen, wäre es wohl schlimmer gekommen, sagte Herrmann. Den Verletzten wünschte er eine baldige Genesung. Verletzt wurden drei Männer aus Bayern im Alter zwischen 26 und 60 Jahren. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Syrer, wurde festgenommen. Heute Mittag soll es eine Pressekonferenz in Neumarkt in der Oberpfalz mit weiteren Einzelheiten geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 06:00 Uhr