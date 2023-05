Bayerischer IG-Metall-Chef kritisiert Staatsregierung

Meldungsarchiv - 01.05.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Im Freistaat haben die traditionellen Demonstrationen der Gewerkschaften zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, begonnen. Bei der Kundgebung in Amberg kritisierte der neue Vorsitzende der bayerischen IG-Metall, Ott, die Klima- und Energiepolitik der Staatsregierung. CSU und Freie Wähler blockierten seit Jahren den Ausbau von Stromtrassen und Windkraft in Bayern. Dass sie jetzt in Eigenregie Atomkraftwerke betreiben wollten, sei lächerlich und rückwärtsgewandt, sagte er. Ott betonte außerdem, dass es wichtig sei, den Strompreis für die Industrie wettbewerbsfähig zu halten. Die dafür nötigen Subventionen solle sich der Staat über Steuern bei den reichsten fünf Prozent der Bevölkerung zurückholen, sagte der IG-Metall-Chef. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte sich am Wochenende dafür ausgesprochen, den Strompreis für die Industrie mit staatlichen Mitteln zu deckeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 11:00 Uhr