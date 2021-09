Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband begrüßt Lockerung der Corona-Maßnahmen

Union bietet Grünen und FDP eine "Koalition der Nachhaltigkeit" an

Berlin: Vertreter von CDU und CSU werden am Dienstagvormittag zu einem ersten Sondierungsgespräch mit den Grünen zusammenkommen. Bereits am Sonntag wird es ein erstes Treffen der Union mit der FDP geben. Dies hat CDU-Generalsekretär Ziemiak nach einer Videokonferenz des Präsidiums seiner Partei mitgeteilt. Die Union biete an, eine Koalition für Nachhaltigkeit zu schmieden, sowohl beim Klimaschutz, als auch bei den Staatsfinanzen, so Ziemiak. In der Schalte hatte sich nach Angaben aus Teilnehmerkreisen der sächsische Ministerpräsident Kretschmer gegen die Sondierungen ausgesprochen. Kretschmer steht als Landesvorsitzender in der Kritik, weil die CDU in Sachsen bei der Bundestagswahl fast alle Direktmandate an die AfD verloren hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 20:00 Uhr