Bayerischer Hilfskonvoi auf dem Weg in die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 03.01.2023 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Ein Konvoi mit Hilfsgütern hat sich auf den Weg in die Ukraine gemacht. Zu der Lieferung gehören unter anderem sieben Fahrzeuge der bayerischen Polizei für die Stadt Kiew sowie weitere Ausrüstungsgegenstände wie Winterstiefel oder Stromaggregate. Durch die russischen Angriffe auf die Infrastruktur kommt es in dem kriegsgeschundenen Land immer wieder zu Ausfällen von Strom und Fernwärme. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in der Ukraine wolle Bayern den Menschen die größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, damit sie die schweren Wintermonate überstehen können, so Innenminister Herrmann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2023 22:00 Uhr