Bayerischer Hausärzteverband: Impfung in Praxen schon Anfang April

DFB will sich bei Löw-Nachfolge Zeit lassen

Frankfurt am Main: Der Deutsche Fußball-Bund will sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Bundestrainer Löw Zeit lassen. DFB-Direktor Bierhoff sagte, man werde die Entscheidung gut durchdacht überlegen. Die in den Medien gehandelten Namen wie Klopp, Flick, Rangnick oder Kuntz werde man nicht kommentieren. Löw hatte zuvor bei einer Pressekonferenz die Gründe für seinen Rückzug erläutert. Vor der Heim-EM 2024 sei Erneuerung für das Team nötig, und deshalb sei es an der Zeit, den Stab an einen anderen Trainer weiterzugeben. Er wolle nicht an seinem Stuhl kleben, so Löw. Die 0:6-Niederlage gegen Spanien sei nicht der Grund für seinen Rücktritt. Die Rückkehr der ausgemusterten Spieler Thomas Müller und Mats Hummels in die Nationalmannschaft stehe noch nicht fest, eine Entscheidung soll erst im Mai fallen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.03.2021 19:30 Uhr