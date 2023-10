Bayerischer Hausärzteverband beteiligt sich nicht an Protesttag

München: Der Bayerische Hausärzteverband beteiligt sich nicht an den Praxisschließungen, zu denen heute im Rahmen eines Protesttages aufgerufen worden ist. Wie der Verbands-Vorsitzende, Ritter, dem BR sagte, seien seine Kolleginnen und Kollegen nicht in entsprechende Planungen eingebunden worden. Deshalb hätten sie die Perspektive der Hausärzte nicht einbringen können. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns erklärte, nicht in die Organisation des Aktionstages eingebunden gewesen zu sein. Dazu aufgerufen hatte der Virchowbund, der Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands. Er wirft der Politik vor, die niedergelassenen Arztpraxen kaputtzusparen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 16:00 Uhr