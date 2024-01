Bayerischer Filmpreis vergeben, Söder ehrt Ferres für ihr Lebenswerk

München: In insgesamt elf Kategorien ist am Abend der Bayerische Filmpreis verliehen worden. Auszeichnungen erhielten unter anderem Hannah Herzsprung als beste Darstellerin, für ihre Rolle in "15 Jahre" und Stefan Gorski, als bester Darsteller, für seine rolle in "Ein ganzes Leben". Als bester film augezeichnet wurde "Girl Your Know It's True", eine Filmbiografie über die Pop-Gruppe Milli Vanilli. Veronica Ferres wurde für ihr Lebenswerk mit dem Preis des Ministerpräsidenten geehrt. Söder sagte in seiner Laudatio, Ferres stehe wie keine andere für deutsche Top-Produktionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 03:00 Uhr