Bayerischer Elternverband kritisiert Informationspolitik des Kultusministeriums

Trump droht WHO mit endgültigem Zahlungsstopp und Austritt

Washington: US-Präsident Trump hat der Weltgesundheitsorganisation mit einem endgültigen Zahlungsstopp und einem Ausstieg gedroht. Er wirft der WHO ein schlechtes Krisenmanagement in Corona-Pandemie vor. Trump schrieb in einem Brief an WHO-Chef Tedros, er werde die Zahlungen für immer einfrieren und die Mitgliedschaft der USA überdenken, sollte die WHO ihre Arbeit nicht grundlegend ändern. Den Brief veröffentlichte er auf Twitter. Er setzt der Organisation darin ein Ultimatum von 30 Tagen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2020 08:00 Uhr