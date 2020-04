Bayerischer Elternverband ist unzufrieden mit Online-Unterricht

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rosenheim: Der Bayerische Elternverband, BEV, sieht den Online-Unterricht, wie er vor den Osterferien praktiziert wurde, kritisch. Der BEV hat mehr als 3.000 Eltern befragt und hunderte Blogbeiträge ausgewertet. Danach haben 15 bis 20 Prozent der Eltern Probleme mit der Fernbeschulung, vor allem für Eltern mit mehreren, kleineren Kindern und Home Office sei die Situation anstrengend bis überfordernd, so der Elternverband. Er geht davon aus, dass sie bei bildungsfernen und sozial schwachen Familien besonders schwierig ist. In einem Brief an Kultusminister Piazolo kritisiert der BEV, dass zum Beispiel über Whats App kommuniziert werde oder dass Videokonferenzen wegen unklarer Kostenlage wieder abgebrochen werden. Der Verband wünscht sich, dass den Schulen eine Liste datenschutzrechtlich unbedenklicher und kostenfreier Medien übermittelt wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 20:00 Uhr