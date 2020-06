Bayerischer Durchschnittslohn liegt bei gut 4.200 Euro

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer in Bayern haben im ersten Quartal durchschnittlich gut 4.200 Euro brutto im Monat verdient. Das teilte das Landesamt für Statistik in Fürth mit. Damit stieg der durchschnittliche Bruttoverdienst im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent. Allerdings gab es zwischen den Branchen gewaltige Unterschiede. Bei Banken und Versicherungen lag der Durchschnittsverdienst bei über 5.600 Euro und damit gut doppelt so hoch wie im Gastgewerbe mit knapp 2.500 Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 22:00 Uhr