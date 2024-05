Bayerischer DGB-Chef verlangt Arbeitsplatzsicherheit von Unternehmen

Augsburg: Der bayerische DGB-Vorsitzende Stiedl hat von den Arbeitgebern eine Beschäftigungsgarantie gefordert. Bei einer Kundgebung zum Tag der Arbeit in Augsburg sagte er, es brauche jetzt ein klares Signal. Statt Strategien für die Zukunft zu entwickeln, würden zu viele Arbeitgeber zu Maßnahmen greifen wie Personalabbau, Einstellung der Produktion und Verlagerung ins Ausland. Sorgen macht dem DGB Bayern laut Stiedl auch die in den letzten Jahren immer weiter zurückgehende Tarifbindung. Während zur Jahrtausendwende noch etwa 70 Prozent der bayerischen Beschäftigten nach Tarif bezahlt worden seien, waren es zuletzt nur noch 47 Prozent. Wörtlich sagte der Gewerkschaftschef: "Wir wollen keine Wirtschaft, die auf die Ausbeutung der Beschäftigten setzt“. Von der bayerischen Staatsregierung verlangte er Unterstützung in Form von Investitionen. Die Schuldenbremse müsse aus der Bayerischen Verfassung gestrichen werden, so Stiedl.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 12:45 Uhr