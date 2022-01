Bayerischer DGB-Chef kündigt mehr Dialog mit der Politik an

Söder fordert neue Maßstäbe für Bewertung der Corona-Lage

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat von der Bundesregierung neue Maßstäbe verlangt, die Corona-Lage zu bewerten. Konkret forderte Söder in der "Welt am Sonntag" ein neues System, das sich nicht an der Zahl der Infizierten, sondern an der Belegung der Krankenhausbetten orientiert. Nur so erfahre man, ob das Gesundheitssystem stabil bleibe - oder ob eine Überlastung drohe. Der Bund müsse jetzt eine funktionierende und aussagekräftige Krankenhaus-Ampel auf den Weg zu bringen, so der CSU-Politiker. Diese Ampel müsse den Corona-Anteil an der Betten-Belegung der Krankenhäuser und eine mögliche Überlastung des Pflegepersonals berücksichtigen. Gestern hatte auch das Robert Koch-Institut erklärt, dass bei Omikron allein die reine Fallzahl der Infizierten nicht mehr entscheidend sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 09:00 Uhr