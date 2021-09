Bayerischer Brauerbund fordert Regionalbonus für Sommergerste

Söder warnt beim Gillamoos vor einem "Linksrutsch"

Abensberg: CSU-Chef Söder hat beim traditionellen politischen Gillamoos-Frühschoppen den bisherigen Bundestagswahlkampf kritisiert. Es wundere ihn, warum in so ernsten Zeiten so wenig ernsthaft diskutiert werde, so Söder. Statt Larifari-Wahlkampf, in dem es um Lebensläufe oder das Lachen von Kandidaten gehe, sollten sich die Parteien wieder auf die Zukunft Deutschlands und die Zukunft der Menschen konzentrieren. Söder warnte außerdem erneut vor einem Linksrutsch und einer Beteiligung der Linken an einer zukünftigen Bundesregierung. Der Gillamoos in Abensberg gehört zu den größten und ältesten Volksfesten in Niederbayern. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Fest samt Jahrmarkt schon das zweite Jahr in Folge abgesagt. Überregional ist er vor allem für die politischen Reden bekannt. Neben Söder treten auch die Grünen, die Freien Wähler, die FDP und die AfD mit Wahlkampfreden an. Es kommt aber keiner der drei Kanzlerkandidaten kommt nach Abensberg.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.09.2021 11:15 Uhr