Bayerischer Bibliothekspreis ist erstmals verliehen worden

Polizei beklagt Gewaltausbrüche Feierender in Augsburg

Augsburg: Nach der Randale der vergangenen Nacht in der Augsburger Innenstadt zeigt sich die Gewerkschaft der Polizei erschüttert über das Gewaltpotential zahlreicher beteiligter Personen. Der Polizeieinsatzleiter sagte, es habe einen massiven Ausbruch von Gewalt gegeben. Sowohl die Polizei als auch die Rettungskräfte in Augsburg seien mit Flaschen beworfen worden. Insgesamt sollen 1.400 Personen beteiligt gewesen sein. 15 Beamte seien leicht verletzt worden. Gegen zwei Uhr in der Nacht sei die zentrale Fanmeile in Augsburg, auch mit dem Einsatz von Pfefferspray, geräumt worden, so der Einsatzleiter. Die Gewerkschaft der Polizei forderte ein entschiedenes Vorgehen gegen die Angreifer. Wer Polizisten, Rettungskräfte oder andere Hilfskräfte attackiere, müsse die ganze Härte des Rechtsstaats spüren, so der GdP-Landesvorsitzende Pytlik. Auch in der Münchner Maxvorstadt musste die Polizei eingreifen. Dort habe man Straßenzüge räumen müssen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2021 12:30 Uhr