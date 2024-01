Bayerischer Bauernverband kritisiert Protest gegen Habeck

München: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir warnt vor radikalen Bauernprotesten. Bei den Themen Kfz-Steuerbefreiung und Agrardiesel sei ein "fairer Kompromiss" erreicht worden. In der Bayern2-Radiowelt betonte Özdemir, jetzt sei der Zeitpunkt, sich von radikalen Misstönen in aller Deutlichkeit zu distanzieren. Er verstehe das Anliegen der Bauern. Die Art und Weise, wie gestern Abend in Schleswig-Holstein gegen Vizekanzler Habeck protestiert worden sei, sei nicht akzeptabel. Der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Felßner, betonte im BR-Interview, dass man nicht wolle, dass Politiker persönlich angegangen werden. Dies setze aber auch voraus, dass diese dialogbereit seien - und zwar jenseits politischer Ideologie. Es gebe im Haushalt andere Positionen, wo Geld eingespart werden könne. Mehr als 100 Bauern hatten gestern Wirtschaftsminister Habeck an der Nordseeküste am Verlassen einer Fähre gehindert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 10:00 Uhr