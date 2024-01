Bayerischer Bauernverband erwägt drastischere Protestaktionen

München: Der bayerische Bauernverband schließt nicht aus, bei den Protesten gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung auch zu härteren Mitteln zu greifen. Bisher habe man davon abgesehen, Infrastruktur wie die Lebensmittelversorgung zu blockieren, sagte Verbandspräsident Felßner der "Augsburger Allgemeinen". Aber man werde die Demonstrationen erst einstellen, wenn beide Sparpläne zurückgenommen werden - nicht nur die Kfz-Steuer, sondern auch die Steuerbegünstigungen auf Agrardiesel. Laut Felßner machen die für einen Bauernhof in Bayern ein bis zwei Monatseinkommen aus, so Felßner. Er wird am späten Vormittag an einer großen Bauern-Kundgebung in Nürnberg teilnehmen, bei der auch der bayerische Ministerpräsident Söder erwartet wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 06:00 Uhr