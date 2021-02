Bayerischer Babynahrungshersteller Hipp Ziel von Paketbombe

Nachrichtenarchiv - 19.02.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Babynahrungshersteller Hipp war Ziel der explosiven Postsendung, die gestern Abend am Münchner Flughafen entdeckt und entschärft wurde. Das hat der Bayerische Rundfunk aus Ermittlerkreisen erfahren. Die Polizei geht inzwischen von einer Serientat aus. Am Dienstag waren ein Brief und ein Paket für einen Getränkehersteller und für die Zentrale von Lidl abgegeben worden und explodiert. Dabei wurden drei Lidl-Mitarbeiter verletzt. Der Lebensmittelverband hat seine Mitglieder inzwischen zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2021 13:00 Uhr