Bayerischer Arbeitsmarkt schrumpft in den nächsten Jahren

München: Der bayerische Arbeitsmarkt wird nach einer Studie des Prognos-Instituts bis 2035 schrumpfen. Das Angebot an Arbeitskräften dürfte demnach um 400.000 sinken, die Nachfrage nach Arbeitskräften um 100.000. Dabei gibt es laut Prognos ein Nord-Süd-Gefälle. Ländliche Kreise in Franken und der Oberpfalz würden besonders von Engpässen betroffen sein. In den Ballungszentren hingegen wird das Arbeitskräfteangebot bis 2035 wachsen. Der Studie zufolge treten in 26 der 36 betrachteten Berufsgruppen Engpässe auf. Gesundheits- und Krankenpflege steuerten auf dramatische Probleme zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 16:00 Uhr