Bayerischer AfD-Mann wird wegen Volksverhetzung verurteilt

München: Der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Florian Jäger ist auch in zweiter Instanz wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Das Landgericht München II bestätigte den Richterspruch des Amtsgerichts Fürstenfeldbruck. Demnach muss Jäger, der aktuell Kreisvorsitzender der AfD in Fürstenfeldbruck ist, eine Geldstrafe von 2.700 Euro zahlen. Das Landgericht reduzierte die Strafe um die Hälfte, wegen der Einkommensverhältnisse des Angeklagten. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der AfD-Politiker Jäger auf seinem öffentlichen Facebook-Auftritt ein Video gezeigt hat, in dem die Novemberpogrome von 1938 mit der Corona-Impfkampagne verglichen wurden. In der Urteilsbegründung heißt es, damit würden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit der Willkür und dem Unrecht der Nationalsozialisten gegen die Juden gleichgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 15:00 Uhr