Bayerische Zugspitzbahn geht in Lockdown

Garmisch-Partenkirchen: Der Start in die Wintersaison auf der Zugspitze verzögert sich. Wegen des neuen Teil-Lockdowns können Skifahrer und Snowboarder nicht wie geplant am 13. November ihre ersten Schwünge auf den Pisten an Deutschlands höchstem Berg ziehen. Am Samstag werde der normale Betrieb für Ausflügler vorerst eingestellt. Das teilte die Bayerische Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen mit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2020 18:00 Uhr