Bayerische Wirtschaftsvereinigung ist zufrieden mit Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die neuen Corona-Regeln der Bayerischen Staatsregierung stoßen bei der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft auf Verständnis. VBW-Hauptgeschäftsführer Brossardt sagte im Interview mit dem BR, der Freistaat sei wegen seiner Nähe zu den Corona-Hotspots in Österreich und Italien von der Pandemie stärker betroffen als andere Bundesländer - deshalb sei hier eine größere Vorsicht geboten. Brossardt begrüßte auch, dass Ministerpräsident Söder dem Bund vorschlagen will, die Mehrwertsteuer für Hotels und Gastsätten zu senken. Das sei ein Zeichen, dass geholfen wird, erklärte er im BR, möglicherweise sei aber noch eine Nachbesserung nötig, so der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 18:00 Uhr