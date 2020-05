Bayerische Wirte zeigen sich erfreut über längere Öffnungszeiten im Außenbetrieb

Kirchengemeinde in Bremerhaven meldet zahlreiche Corona-Fälle

Bremerhaven: Nach den Corona-Fällen in Frankfurt meldet nun auch eine freikirchliche Gemeinde in Norddeutschland zahlreiche Infektionen. Mindestens 44 Gläubige seien positiv getestet worden, teilte die Stadt Bremerhaven nach einer Sitzung des Krisenstabs mit. Mehr als 100 Gemeindemitglieder aus Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven sind in Quarantäne. Der Krisenstab geht davon aus, dass sich die Betroffenen in Gottesdiensten angesteckt haben. Diese wurden zuletzt mit jeweils 150 Gläubigen abgehalten. Die Verantwortlichen gaben an, sich an alle Hygieneregeln gehalten zu haben. Diese beinhalten für das Bundesland Bremen die Empfehlung zum Tragen von Masken und den Verzicht auf Gemeindegesang.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.05.2020 19:45 Uhr