Bayerische Versicherer melden Schäden durch Hagelunwetter in dreistelliger Millionenhöhe

München: Die Unwetter mit Sturm und Hagel Ende August im Süden Bayerns haben laut Versicherungskammer Bayern Schäden in dreistelliger Millionenhöhe verursacht. Demnach war das Tief "Denis" mit Schwerpunkten in Bad Bayersoien und Benediktbeuern das bisher schwerste und teuerste Unwetter der vergangenen fünf Jahre im Freistaat. Wegen der Größe der Hagelkörner seien Dächer zerstört worden, manche Autos hätten einen Totalschaden erlitten. Bisher seien allein wegen "Denis" knapp 15 000 Schadenmeldungen eingegangen, so die Versicherungskammer. Sie wies darauf hin, dass weniger als die Hälfte der Häuser in Bayern den nötigen Versicherungsschutz gegen Elementargefahren habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 16:00 Uhr