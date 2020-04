Bayerische Verkehrsverbünde empfehlen Mund-Nasen-Masken

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerischen Verkehrsverbünde empfehlen den Bürgern, in Bussen und Bahnen Mund-Nasen-Masken zu tragen. Wie der Münchner Verkehrsverbund dem BR mitteilte, können die Fahrgäste gerne auch eine selbstgenähte Abdeckung oder ein Halstuch tragen. Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund folgt ebenfalls der Empfehlung des Gesundheitsministeriums und schrieb wörtlich: "Schützen Sie sich und andere und tragen Sie eine Abdeckung für Mund und Nase." Dem schloss sich auch der Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg an und mahnte außerdem, Abstand zu halten. Wegen der Lockerung der Corona-Beschränkungen erwarten die Verkehrsverbünde in nächster Zeit wieder steigende Fahrgastzahlen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 13:45 Uhr