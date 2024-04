Bayerische Verkehrsbetriebe verbannen E-Scooter aus Bus und Bahn

München: In Bayern werden aus Sicherheitsgründen nach und nach elektrische Tretroller aus Bussen, Trambahnen und U-Bahnen verbannt. Im Bereich der Münchner Verkehrsgesellschaft ist heute ein entsprechendes Verbot in Kraft getreten. Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund untersagt die Mitnahme der E-Scooter ab dem kommenden Montag, in Nürnberg ist ein Verbot in Vorbereitung. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hatte im Februar empfohlen, die Mitnahme von E-Tretrollern zu verbieten. Nach seinen Angaben unterliegen die in Tretrollern verbauten Akkus bislang keinem ausreichenden Sicherheitsstandard. Daher gebe es ein erhöhtes Risiko von Akku-Bränden oder Explosionen. Elektrische Fahrräder und Rollstühle sowie Seniorenmobile sind nicht von der Maßnahme betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 22:00 Uhr