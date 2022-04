Bayerische Studenten sollen in Hochschule Maske tragen

Ampelkoalition ist wegen Streit über schwere Waffenlieferungen unter Druck

Berlin: In der Diskussion über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine steht die Ampelkoalition unter Druck. Bereits am Donnerstag will die oppositionelle Union im Bundestag den Antrag mit entsprechenden Forderungen einbringen. Diesen Zeitrahmen hat Fraktionschef Merz heute genannt. Die Fachpolitiker der Ampelfraktion arbeiten derzeit an einem eigenen Antrag. Dabei versucht das Kanzleramt offenbar, die Beschlussvorlage abzuschwächen. Das geht aus internen Dokumenten hervor, die der "WELT" vorliegen. Demnach wurde die Forderung der Parlamentarier sowohl nach Beschleunigung als auch nach Lieferung schwerer Waffen vom Kanzleramt unter Vorbehalt gestellt und mit der Anmerkung "politisch zu prüfen" versehen. Die Bundesregierung muss schnell über einen Panzer- "Ringtausch" mit der Slowakei und die Abgabe von 100 Marder-Schützenpanzern entscheiden.

