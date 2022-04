Bayerische Studenten sollen in Hochschule Maske tragen

Kanzleramt verwässert offenbar Ampel-Antrag für schwere Waffen für die Ukraine

Berlin: Das Kanzleramt versucht offenbar den Antrag der eigenen Ampelkoaltion auf schwere Waffen für die Ukraine abzuschwächen. Das geht aus internen Dokumenten aus der Regierungszentrale hervor, die der "WELT" vorliegen. Demnach wurde die Forderung der Abgeordneten sowohl nach Beschleunigung, als auch nach Lieferung schwerer Waffen - vom Kanzleramt unter Vorbehalt gestellt. So unterlegten Beamte die Passagen rot und versahen sie mit der Anmerkung: „politisch zu prüfen“. Auch die Forderungen der Abgeordneten, schnellstmöglich einen Ausstiegsfahrplan für russische Öl- und Gasimporte zu erarbeiten, wird in Frage gestellt. Der Beamte aus dem Kanzleramt merkt dies an mit den Worten, ob dies tragbar sei. Die Ampelkoalition will mit einem eigenen Antrag den Bundestag über Waffenlieferungen entscheiden lassen. Die oppositionelle Unionsfraktion wird nach den Worten ihres Vorsitzenden noch am Donnerstag ihre Beschlussvorlage einbringen.

