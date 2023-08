Bayerische Städte wollen Bettensteuer beim Verfassungsgerichtshof einklagen

München: Die Landeshauptstadt klagt vor dem bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen das Verbot einer Übernachtungssteuer. Bamberg und Günzburg haben sich der Klage angeschlossen. Bereits im Mai hatte München Klage beim Verwaltungsgerichtshof eingereicht, die bis zur Entscheidung der Verfassungsrichter ruht. Die Stadt erhofft sich durch die sogenannte Bettensteuer jährliche Einnahmen von 60 bis 80 Millionen Euro. Dazu will sie von Hotelgästen fünf Prozent auf den Übernachtungspreis erheben. Der Landtag hatte den Kommunen untersagt, eine Übernachtungssteuer zu erheben. Der Münchener Oberbürgermeister Reiter nennt dies einen schwerwiegenden Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, den man so nicht hinnehme. Die Staatsregierung sowie der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband befürchten hingegen, dass die Bettensteuer nach der Pandemie und in Zeiten hoher Inflation dem Tourismus schadet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2023 19:45 Uhr