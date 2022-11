Bayerische Städte planen Böllerverbotszonen

München: In mehreren bayerischen Großstädten soll es dieses Silvester wieder feuerwerksfreie Zonen geben. Wie im vergangenen Jahr ist beispielsweise in München das Böllern innerhalb des Mittleren Rings verboten. Das hat die Stadt der Deutschen Presseagentur mitgeteilt. In Nürnberg bleiben die bisherigen Verbotszonen um den Hauptmarkt und die Kaiserburg bestehen - zur Sicherheit der Menschen und von gesetzlich geschützten Gebäuden, wie es heißt. Regensburg plant ein Böllerverbot für die Altstadt. In Augsburg gilt seit 2017 ein allgemeines Verbot von Feuerwerkskörpern und Pyrotechnik bei Menschengruppen in der Öffentlichkeit zu besonderen Anlässen. In den vergangenen zwei Jahren hatte es wegen der Corona-Pandemie ein bundesweites Verkaufsverbot für Böller gegeben, viele bayerische Städte hatten außerdem Verbotszonen definiert.

