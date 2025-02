Bayerische Städte melden höhere Wahlbeteiligung

Berlin: Bei der laufenden Bundestagswahl melden bayerische Städte eine höhere Beteiligung als vor gut drei Jahren. Sowohl in München als auch in Nürnberg war es gegen Mittag rund ein Prozentpunkt mehr. In Augsburg und Würzburg war der Zuwachs noch deutlich größer. Zudem haben viele Bürger bereits per Brief gewählt. Diese Stimmen werden bei der Meldung zur Beteiligung von Stadt zu Stadt unterschiedlich berücksichtigt - in München etwa sind sie bereits komplett eingerechnet. Größere Vorfälle melden die bayerischen Städte nicht. In einem Augsburger Wahllokal gab es Streit über den Zugangsweg - hier musste die Polizei eingreifen. Die bundesweit rund 65.000 Wahllokale bleiben bis 18 Uhr geöffnet. Unmittelbar danach wird die erste Prognose zur Wahl veröffentlicht. In den letzten Umfragen führt die Union deutlich vor der AfD. FDP und BSW müssen um die Rückkehr ins Parlament zittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 14:00 Uhr