Bayerische Staatstheater bleiben bis Ende Januar zu

Schüler können Quarantäne durch Corona-Test beenden

München: Wenn Schüler in Bayern wegen eines Corona-Falles in ihrer Klasse in Quarantäne müssen, können sie die Isolation bei der Vorlage eines negativen Tests beenden. Diese Regelung gilt ab heute, wie aus einer Allgemeinverfügung hervorgeht. Das betrifft auch Schüler, die die sich bereits in Quarantäne befinden. Bisher war eine 14-tägige Quarantäne Pflicht - und zwar ab dem letzten möglichen Kontakt mit einem erkrankten Mitschüler. Allerdings darf der Test frühestens am fünften Tag nach dem positiven Ergebnis des Mitschülers gemacht werden. Eine ähnliche Regelung soll auch bei Personen gelten, die wegen eines engen Kontakts zu einer infizierten Person in Quarantäne geschickt werden. Dabei müssen zehn Tage zwischen dem letzten engen Kontakt und dem eigenen Test vergehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2020 17:00 Uhr