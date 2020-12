Bayerische Staatstheater bleiben bis Ende Januar zu

Betrugsfälle bei Corona-Hilfe häufen sich

München: In Bayern haben auch zahlreiche Betrüger Corona-Hilfen beantragt. Das Landeskriminalamt geht 1.400 Verdachtsfällen nach. Teilweise würden die Betrüger Unternehmen erfinden, um die Hilfszahlungen zu beantragen. Teilweise würden auch die Daten existierender Betriebe missbraucht. In einem besonders schweren Fall soll ein Verdächtiger mit Scheinidentitäten in 91 Fällen versucht haben, in mehreren Bundesländern Soforthilfen in Höhe von insgesamt 2,5 Millionen Euro zu erhalten. Er ist inzwischen festgenommen worden. Wie hoch der entstandene Schaden durch Betrüger insgesamt ist, ist unklar. Laut LKA wurden in vielen Fällen zu Unrecht beantragte Corona-Hilfen gar nicht erst ausgezahlt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2020 15:00 Uhr