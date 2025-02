Bayerische Staatsregierung will Wohnungsbau ankurbeln

München: In Bayern fehlt, genau wie in anderen Bundesländern, bezahlbarer Wohnraum. Deshalb hatte heute Ministerpräsident Söder zu einem Bau-Gipfel geladen. Mit am Tisch saßen unter anderem Vertreter von Handwerk, Industrie und Wohnungsunternehmen. Söder kündigte steuerliche Abschreibungen und vereinfachte Verfahren an. Man wolle zudem verstärkt auf serielles Bauen setzen. Vertreter der Wirtschaft mahnten an, den - so wörtlich - "Dschungel an Vorschriften" zu lichten. Wirtschaftsminister Aiwanger sagte nach dem Treffen, man müsse günstiger, einfacher, moderner und schneller werden. Mit Technik-Förderprogrammen könne man das erreichen. Nach Angaben des Pestel-Instituts fehlen in Bayern allein etwa 200.000 Sozialwohnungen.

