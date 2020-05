Bayerische Staatsregierung kritisiert Ramelows Corona-Exit-Plan

München: Die bayerische Staatsregierung hat die Pläne von Thüringens Ministerpräsident Ramelow zur Aufhebung der Corona-Beschränkungen scharf kritisiert. Der Leiter der Staatskanzlei, Florian Herrmann, zeigte sich entsetzt, dass in Thüringen - Zitat - "elementare Schutzmaßnahmen aufgegeben werden sollen." Was Thüringen plane, sei ein hochgefährliches Experiment für alle Menschen im Land. Ramelow hatte angekündigt, dass er die allgemeinen Corona-Beschränkungen zu Mindestabständen und dem Bedecken von Mund und Nase in seinem Bundesland in zwei Wochen aufheben will. Statt der landesweiten Regelungen soll es in Thüringen vom 6. Juni an regionale Maßnahmen geben. Dafür ist ein Grenzwert von 35 Neuinfektionen innerhalb einer Woche im Gespräch. Ab diesem Grenzwert greift auch das bayerische Frühwarnsystem.

