Bayerische Staatsregierung beschließt Lockerung der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 08.02.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Staatsregierung hat die Corona-Regeln gelockert. Nach der Kabinettssitzung sprach Staatskanzleichef Herrmann vor der Presse von einem Einstieg in den Ausstieg aus den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung. Im Einzelnen beschloss der Ministerrat, dass die Corona-Sperrstunde in der Gastronomie komplett entfällt. Bei den körpernahen Dienstleistungen gilt fortan nicht mehr die 2G-Regel, sondern 3G. In Theatern oder Kinos dürfen künftig drei Viertel der Plätze besetzt werden, es bleibt dort aber bei der Maskenpflicht und bei 2Gplus. In Stadien können Fans die Hälfte der Plätze belegen, die Obergrenze steigt von 10.000 auf 15.000. Alle Änderungen gelten ab morgen. - Kritik kommt aus Berlin. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte, breite Lockerungen seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu vertreten. Derzeit funktioniere die Strategie, diese ohne Not zu gefährden könne nicht das Ziel sein.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.02.2022 14:15 Uhr