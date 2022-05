Bayerische Staatskanzlei verteidigt Söder bei Maskenbeschaffung

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatskanzlei hat den Einsatz von Ministerpräsident Söder bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken zu Beginn der Pandemie verteidigt. Staatskanzleichef Herrmann sagte, Ende März 2020 habe in Bayern und ganz Deutschland ein absoluter Maskennotstand geherrscht. Ziel sei es damals gewesen, taugliches Schutzmaterial in großer Stückzahl zu erwerben. Zudem seien keine Provisionen gezahlt worden. Auch der CSU-Politiker Scheuer, der das Geschäft eingefädelt hatte, stellte sich hinter Söders Vorgehensweise. Der dpa sagte er, er sei erleichtert gewesen, als in dieser Notlage die Lieferung in München ankam, um das besonders von Corona betroffene Bayern zu versorgen. Laut BR-Informationen soll Söder in einer SMS an den ehemaligen Staatsekretär im Gesundheitsministerium zu dem Geschäft gedrängt haben. Das Ministerium selbst hatte zuvor von dem Kauf abgeraten.

