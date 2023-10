Bayerische Staatsforsten planen insgesamt 500 Windräder

München: In Bayerns Staatswald sollen sich künftig deutlich mehr Windräder drehen. Insgesamt will das Unternehmen an die 500 Anlagen bauen lassen. Bisher seien 101 Windräder in Betrieb, für gut 150 seien bereits Standortversicherungsverträge geschlossen, so Vorstandschef Neumeyer bei der Jahresbilanz der Staatsforsten. Die Zielmarke von 500 Windkraftanlagen sei dabei abgesichert durch ein entsprechendes Potenzialgutachten, hieß es.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 18.10.2023 13:00 Uhr