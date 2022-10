Bayerische Staatsbibliothek hat mittlerweile drei Millionen Werke im Online-Angebot

Bundeskabinett verschiebt Entscheidung über Akw-Laufzeitverlängerung

Berlin: In der Debatte über längere Laufzeiten für Atomkraftwerke in Deutschland hat FDP-Chef Lindner den Druck erhöht. Lindner erklärte, er sei in großer Sorge, was die Energieversorgung angehe. Deutschland müsse alle Kapazitäten der Stromerzeugung am Netz haben. Wirtschaftsminister Habeck hatte zuvor einen Entwurf ins Bundeskabinett eingebracht, der den Rahmen für eine Reservebetrieb der Kernkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 schaffen sollte. Weil innerhalb der Bundesregierung aber noch Zweifel bestehen, wurde eine Entscheidung darüber vertagt.

