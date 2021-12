Bayerische Sportvereine freuen sich über Zulauf von Grundschülern

FDP für zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier

Berlin: Die FDP hat sich für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier ausgesprochen. Parteichef-Chef Lindner machte klar, dass die FDP-Fraktionen in Bund und Ländern für Steinmeier sind. Der SPD-Politiker sei eine herausragende Persönlichkeit und habe sich in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung um den Zusammenhalt in unserem Land verdient gemacht. Ob Steinmeier bei der Wahl im Februar einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin haben wird, ist noch offen. NRW-Ministerpräsident Wüst hatte sich für eine Frau in dem Amt ausgesprochen. Ob die Union den Vorschlag unterstützt, ist noch unklar. Auch Grüne, Linke und AfD haben noch nicht entschieden, ob sie einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.12.2021 19:45 Uhr