Bayerische Skigebiete erleben Ansturm

Schliersee: Zehntausende Menschen haben an diesem Wochenende einen Ausflug in die bayerischen Berge unternommen. An einige Orten, wie etwa am oberbayerischen Spitzingsee, war der Andrang so groß, dass die Parkplätze teilweise überfüllt waren. Hunderte Schlittenfahrer tummelten sich auf schneebedeckten Hügeln; Tourengeher bevölkerten die Skipisten. Viele nutzten die Eisfläche des zugefrorenen Sees zum Langlaufen oder Schlittschuhlaufen. // Der Bürgermeister von Schliersee, Schnitzenbaumer, sagte, der Ansturm sei enorm. Im Großraum München lebten drei Millionen Menschen, die alle nicht in den Urlaub fahren dürften. Das sei nun zu spüren. Nach neuen Schneefällen in den Mittelgebirgen kamen auch ins Fichtelgebirge und in den Frankenwald viele Ausflügler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2021 18:00 Uhr