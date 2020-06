Bayerische Seenschiffahrt nimmt ab Donnerstag Linien-Fahrplan wieder auf

Nachrichtenarchiv - 23.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Bayerische Seenschiffahrt fährt ab Donnerstag wieder in ihrem gewohnten Takt. Das hat das Finanz- und Heimatministerium angkündigt. Es soll auch wieder an allen Stegen angelegt werden. Die insgesamt 33 Fahrgastschiffe fahren auf dem Königssee, dem Tegernsee, dem Starnberger See und dem Ammersee. Auf den Schiffen müssen die Passagiere einen Mund-Nasenschutz tragen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 23.06.2020 16:00 Uhr