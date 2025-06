Bayerische Schülerinnen und Schüler siegen bei "Jugend forscht"

Hamburg: Beim diesjährigen Bundeswettbewerb "Jugend forscht" haben auch mehrere Schülerinnen und Schüler aus Bayern gewonnen: Elisabeth Fischermann und Tom Kreßbach aus dem unterfränkischen Landkreis Miltenberg wurden Bundessieger im Bereich Chemie. Sie hatten eine essbare und wiederaufladbare Batterie für medizinische Diagnoseverfahren entwickelt. Bundessieger in den Geo- und Raumwissenschaften wurden Sienna Drack und Claire Dillmann aus München. In ihrem Citizen-Science-Projekt fotografieren Menschen mit Handykameras die Reflexion des Erdlichts auf der Mondoberfläche und ermöglichen so, neue Erkenntnisse zur Vegetation auf der Erde. In der Sparte Arbeitswelt siegte Vincent Engelbrecht aus Manching: Er programmierte eine App, mit der sich alle zentralen Prozesse der Zoo-Verwaltung steuern lassen. - Für das Bundesfinale hatten sich knapp 170 Nachwuchsforscherinnen und Forscher mit 112 Projekten qualifiziert.

