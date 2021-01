Bayerische Schüler werden vorerst nicht zum Präsenzunterricht zurückkehren

München: In Bayern ist derzeit noch nicht klar, wie es für die Schülerinnen und Schüler nach den Weihnachtsferien weitergeht. Sowohl Ministerpräsident Söder als auch Kultusminister Piazolo haben angesichts der hohen Infektionszahlen im Freistaat ausgeschlossen, dass ab Montag wieder voller Präsenzunterricht angeboten werden kann. Im BR sagte Piazolo mit Blick auf die morgige Bund-Länder-Konferenz, der Lockdown werde sicher verlängert - und auch die Schulen müssten ihren Beitrag leisten, dass die Werte nach unten gehen. Am Mittwoch will dann das bayerische Kabinett festlegen, wie es weitergeht. Im Raum steht laut Piazolo auch, die Faschingsferien vorzuziehen, um dafür später eine längere Lernphase an den Schulen zu ermöglichen. Die Kultusminister der Länder haben heute in einem Drei-Stufen-Plan vereinbart, in welcher Reihenfolge Schüler wieder in die Klassenzimmer zurückkehren sollen. Den Vorrang erhalten dabei die jüngeren Kinder und die Abschlussjahrgänge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2021 20:00 Uhr